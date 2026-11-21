Social Security is the financial backbone of retirement for millions of Americans.

The Social Security Administration (SSA) estimates that about 87% of Americans 65 and older receive benefits, and for 40% of those beneficiaries, the checks account for more than half of their income. That's why the annual adjustments the agency announces in October of each year matter so much.

Over 71.7 million people who receive some form of Social Security benefit will see their payments adjusted in the coming months, along with other changes to the broader system. If you're retired, or plan to be soon, here are the 3 biggest changes to Social Security in 2027 that retirees need to know about.

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