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03.10.2026 11:33:00

Here Are the 3 Crucial Concepts That Investors Need to Succeed With Cryptocurrency in 2026 and Beyond

Especially if you were last interested in cryptocurrency during the 2021 bull run that saw Dogecoin's market cap surpass $88 billion, or when Bitcoin (CRYPTO: BTC) broke its all-time high in October 2025, a lot has changed in the crypto market over the last year or so. Unlike during the speculative manias of yesteryear, there's a new set of concepts -- not to mention a couple of newly important older concepts -- that are key to determining which coins are good investments and which aren't.

In short, to succeed with cryptocurrency investments in 2026 and beyond, investors need to understand three crucial ideas about how coins distribute their supply and how they return value to those who hold them.

Image source: Getty Images.

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