Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
03.10.2026 11:33:00
Here Are the 3 Crucial Concepts That Investors Need to Succeed With Cryptocurrency in 2026 and Beyond
Especially if you were last interested in cryptocurrency during the 2021 bull run that saw Dogecoin's market cap surpass $88 billion, or when Bitcoin (CRYPTO: BTC) broke its all-time high in October 2025, a lot has changed in the crypto market over the last year or so. Unlike during the speculative manias of yesteryear, there's a new set of concepts -- not to mention a couple of newly important older concepts -- that are key to determining which coins are good investments and which aren't.
In short, to succeed with cryptocurrency investments in 2026 and beyond, investors need to understand three crucial ideas about how coins distribute their supply and how they return value to those who hold them.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Succeed co.,ltd. Registered Shs
|961,00
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.