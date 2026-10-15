Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.10.2026 23:41:00
Here Are the 3 Magnificent Seven Stocks I'd Buy Today
The "Magnificent Seven" group of stocks describes some of the leading tech stocks in the market. While some of these stocks aren't as dominant as they were a few years ago, when this grouping was first formed, they still comprise the largest stocks listed on the U.S. stock market. It's made up of:
I currently own every stock on this list, but there are three that I'm keen to buy more of: Nvidia, Alphabet, and Amazon. Why? These three have a lot to gain from the artificial intelligence build-out.
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