Here Are the 5 Highest-Yielding Dividend Stocks I Own

As a long-term investor, I look for dividend-paying stocks with low volatility and the potential for market-beating total returns. In this video, I discuss the five highest-yielding stocks I own and why I like each business.*Stock prices used were the morning prices of Oct. 10, 2024. The video was published on Oct. 11, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool