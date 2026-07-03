Here Aktie

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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22

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03.07.2026 09:52:00

Here Are the Average 401(k) Balances at Ages 55, 60, 65, and 70 -- How Do You Stack Up?

How much money should you have saved up for retirement? It depends in large part on your age. The older you are, the more you should have socked away.One quick way to see if you are on track for retirement is to compare the amount saved in your 401(k) account with how much other Americans your age have saved. Here are the average 401(k) balances at ages 55, 60, 65, and 70. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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