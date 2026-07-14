Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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14.07.2026 09:32:00
Here Are the Coca-Cola Shares You'd Need to Generate $12,000 in Annual Dividend Income
Need income? Dividend stocks are arguably the best choice for most investors. Unlike bonds, most companies' dividend payments grow over time. Dividend stocks also offer some opportunity for capital appreciation, even if their starting dividend yields aren't always quite as high as those you'd normally see from fixed income instruments.With that as the backdrop, how much stock would you need to hold in, say, iconic dividend payer Coca-Cola (NYSE: KO), to produce $12,000 in annual dividend income? Here's the math.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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