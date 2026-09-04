Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
04.09.2026 15:30:00
Here Are the First 3 Stocks I'm Buying if the Market Crashes
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is right around all-time highs right now, and nothing appears to be looming that could send the market lower. However, surprises do pop up and can send the market crashing (or soaring) at a moment's notice. Investors need to have a short list of stocks ready to buy if it goes down tomorrow. Headlining my list are three stocks: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), and Amazon (NASDAQ: AMZN). This list could change if the reason for the market sell-off places a specific company right in the crosshairs, but if it's just a general sell-off, I'm buying these three first.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.