Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
07.12.2025 16:01:00
Here Are the Maximum Possible Social Security Benefits at Ages 62, 67, and 70 in 2026
Social Security recently had one of its most anticipated days of the year: the announcement of the annual cost-of-living adjustment (COLA). With millions relying heavily on Social Security for their retirement income, the annual COLA announcement is a time to see how much their monthly benefits are expected to increase in the upcoming year.The 2.8% increase for 2026 will apply to every Social Security recipient, but those receiving the maximum benefit will see a larger dollar increase. If you're currently receiving the maximum benefit, or will be claiming and hope to receive it, let's take a look at how much you can expect in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.