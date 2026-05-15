Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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15.05.2026 14:43:00
Here are the new bulls on the block for 2026
The impact of AI capex, the geopolitical race for resources, rising defense spend and a housing shortage in America all argue in favor of exposure of materials in conjunction with tech for a “barbell” approach to riskWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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