Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
29.12.2025 08:45:00
Here Are the States That Will Be Hit Hardest if ACA Subsidies Lapse in 2026
24 million people currently have health insurance through the Affordable Care Act (ACA) marketplace, with an estimated 22 million receiving enhanced tax credits to reduce the cost of their healthcare premiums. However, with these enhanced subsidies set to expire at the end of this month, average recipients will see their premiums more than double in 2026 as the subsidy reverts to lower pre-2021 levels. ACA subsidies have been in place since 2014, but were enhanced in 2021 as part of the COVID-19 relief package to provide a larger tax credit and to include more Americans. If they do expire on Dec. 31, the financial fallout will be dramatic for millions, with the greatest hit felt in Southern states.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!