Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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30.06.2026 20:30:00
Here Is How Much Upside SpaceX Stock Has Left After Its Post-IPO Sell-off
SpaceX (NASDAQ: SPCX) has taken its investors on a wild ride since its June 12 IPO. It went public at $135 per share, opened at $150, and reached a record high of $225.64 on June 16. But as of this writing, SpaceX's stock trades at about $170. Let's see why it pulled back -- and how much upside it might have left after its recent decline.Image source: Getty Images.SpaceX went public with a valuation of $1.77 trillion, making it the biggest IPO in history. But at its peak, its market cap hit $2.66 trillion, or 142 times its 2025 revenue of $18.7 billion. Even after its pullback, its market cap still hovers at $2.16 trillion, or 116 times its trailing revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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