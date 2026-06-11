Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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11.06.2026 02:05:00
Here Is the Most Jarring Number Ahead of SpaceX's IPO
When it became clear that SpaceX was headed toward its initial public offering (IPO), most investors could reasonably expect it to be one of the largest ones in recent memory. However, few would've predicted it would become the largest IPO in stock market history.SpaceX is set to sell 555,555,555 shares at $135 each during its IPO on June 12, raising $75 billion and starting with a valuation of around $1.77 trillion. And while beginning your public debut as the world's eighth most valuable public company (based on market caps on June 8) is quite the feat, the valuation itself isn't the most jarring number. Let's take a look at what it is.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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