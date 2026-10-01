Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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01.10.2026 22:15:00
Here Is What a $500 Investment in CoreWeave Could Be Worth by 2030
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) is an interesting stock. It's one of the fastest-growing stocks on the market and has incredible demand for its AI computing power. However, it's very unprofitable, although there's a good reason for that.
Some investors may be hesitant to invest $500 in CoreWeave, but if they do, what will that be worth by 2030? Let's take a look and see where the stock could be heading.
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