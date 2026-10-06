Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.10.2026 10:06:01
Here We Go! President Donald Trump Just Threw Fed Chair Kevin Warsh Under the Bus Over Interest Rates.
It's been a year of historic change on Wall Street. We've witnessed the Oracle of Omaha, Warren Buffett, retire as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB), stood in awe at the largest-ever initial public offering, and watched the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) launch to several record highs.
But the biggest change of all has been the swearing in of a new Fed chair. On May 22, President Donald Trump's handpicked successor to Jerome Powell, Kevin Warsh, became only the 17th head of the central bank.
Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.
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