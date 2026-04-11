Gulf Energy Aktie

Gulf Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866097 / ISIN: US4022741049

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11.04.2026 15:00:00

Here’s a look at the known damage to Gulf energy facilities as the U.S. and Iran meet for talks

Nearly six weeks of war in Middle East saw more than 60 energy facilities struck across at least nine countries in the Persian Gulf.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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