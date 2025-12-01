BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
01.12.2025 22:26:00
Here’s a new way to shave hundreds of dollars off your tax bill — but it might make you feel like Scrooge on Giving Tuesday
Some people have an incentive to hold off on charitable giving until next year, in order to get the full tax reward for their generosity when new rules take effect.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
