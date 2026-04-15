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WKN DE: A0Q3X1 / ISIN: US29428L2051

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15.04.2026 12:45:00

Here's Everything Disney Investors Need to Know About the Entertainment Giant's Massive Investment in Epic Games

The Walt Disney Company (NYSE: DIS) is once again aiming to make video games a much bigger part of its overall business. Disney has made multiple earlier pushes in the video game industry and seen some significant successes, but setbacks in the space have previously caused the company to cut back on its interactive-entertainment ambitions.Now, the House of Mouse appears to be ready for another big push in the gaming space. The company announced last month that it was integrating its gaming branch into its core entertainment division.Disney is also moving full speed ahead on its partnership with Epic Games. Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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