Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.03.2026 10:00:00

Here's Everything Investors Need to Know About the Upcoming SpaceX IPO

SpaceX appears to be targeting an initial public offering (IPO) this year. Some analysts believe the IPO could be announced any day now. And while figures vary, experts agree that the company will likely be targeting a valuation between $1 trillion and $1.75 trillion, with as much as $50 billion in fresh capital raised from the sale. This could be the most exciting IPO in years thanks to two factors in particular.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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