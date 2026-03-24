Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.03.2026 10:00:00
Here's Everything Investors Need to Know About the Upcoming SpaceX IPO
SpaceX appears to be targeting an initial public offering (IPO) this year. Some analysts believe the IPO could be announced any day now. And while figures vary, experts agree that the company will likely be targeting a valuation between $1 trillion and $1.75 trillion, with as much as $50 billion in fresh capital raised from the sale. This could be the most exciting IPO in years thanks to two factors in particular.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
23.03.26
|WDH 2/US-Geschworene: Musk schädigte Twitter-Aktionäre bewusst (dpa-AFX)
|
22.03.26
|Bewertung wieder aufgenommen: Bank of America sieht deutliches Potenzial bei Tesla-Aktie (finanzen.at)
|
21.03.26
|Tesla-Aktie: Musk unterliegt vor Gericht im Streit um Twitter-Übernahme (dpa-AFX)
|
20.03.26
|Xpeng-Aktie dennoch schwächer: Tesla-Rivale schlägt in Q4 die Erwartungen - Umsatz gesteigert (finanzen.at)
|
20.03.26
|Tesla-Aktie im Minus: Kritik an Musk-Strategie für autonomes Fahren wächst (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Tesla-Tochtergesellschaft steigt als Stromlieferant in Großbritannien ein - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)