Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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03.11.2026 11:15:00
Here's Exactly How Much $5,000 in Procter & Gamble Has Paid Out in Dividends Since 2020
It's hard to believe that the pandemic started more than six years ago. There was human suffering, of course, and businesses closed due to stay-at-home orders.
However, looking back on those bleak times, it does show the power of buying high-quality, dividend-paying companies and holding on to them. If you'd invested $5,000 into market leader Procter & Gamble (NYSE: PG), here's how much you'd have collected in dividends.
Beyond that, here's why you should continue owning the company's shares.
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