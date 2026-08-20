Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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20.08.2026 12:45:00
Here's Exactly How Much You'd Need to Invest in SCHD to Generate $500 per Month in Passive Income
Many investors are using the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) to collect passive income. For example, if you want to generate $500 a month in passive income from this ETF, you'd need to invest $191,800 at the current share price to hit that goal. The math works out like this. The ETF has a trailing 12-month yield of 3.13% based on the roughly $1.05 per share it has paid out over the past year. At its recent price of around $33.50, you'd need to own 5,725 shares to reach your desired income level of $1,500 per quarter, since this ETF makes quarterly distributions. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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