The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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06.04.2026 12:36:00
Here's Exactly What I Plan to Do if the Market Crashes as I'm About to Retire
As someone who writes about investing and personal finance, I'm well aware that a stock market crash can be nerve wracking at any time. But I also know that market downturns are nothing to panic about when you're decades away from retirement.But what if the market crashes just as you're about to retire? Talk about bad timing.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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