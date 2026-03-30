Here's How a Former Overwatch Pro Made the Support Hero He Always Wanted

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WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006

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30.03.2026 12:00:41

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Scott "Custa" Kennedy used his experience as a former Overwatch League pro to design one of the game's most popular heroes in Reign of Talon season 1.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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