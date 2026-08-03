03.08.2026 20:05:00

Here's How a Small Bet on This Nuclear Stock Could Pay Off Big

In 2024, analysts at Morgan Stanley went all-in on nuclear energy. "Nuclear power generation is experiencing a revival driven by ambitious climate goals and technology demands," the bank stressed. "From an investment perspective, that could benefit everything from uranium mining and nuclear power generation to physical infrastructure and waste handling." Morgan Stanley analysts were particularly excited about small modular reactors, or SMRs. "Small modular reactors ... are a fraction of the size of conventional reactors and can be factory assembled and transported, offering scalability and flexibility."Other experts are also bullish on nuclear energy. Bank of America, for example, released a report earlier this year claiming that "nuclear energy has, in many ways, been recently 'rediscovered' amid surging electricity demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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