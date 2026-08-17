CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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17.08.2026 19:57:00
Here’s how Amazon’s stock could nearly double by the end of next year, according to Morgan Stanley
Amazon is very far from its goal of achieving $1 trillion in cloud revenue, but it could deliver handsome returns for investors as it pursues that target, an analyst notes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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