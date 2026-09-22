Here's How AMD Joined the Rule Breakers $1 Trillion Club

In January 2024, Team Rule Breakers recommended Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a stock that had already climbed hard the year before, in Stock Advisor at $162.67 a share. That's Habit #1 of David Gardner's Rule Breaker framework: Let your winners run. Or as he puts it more bluntly in Rule Breaker Investing: "What do winners do? They win!"

Most investors do the opposite. They comb 52-week lows for bargains and treat a stock that's already run high as a stock that's already missed its chance to explode. Our AMD pick is up 244% since we made the recommendation, beating the S&P 500 by 179%.

On Monday, AMD closed worth more than $1 trillion for the first time, joining a club that, as of this morning, counts 16 members worldwide.

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