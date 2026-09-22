AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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22.09.2026 20:16:01
Here's How AMD Joined the Rule Breakers $1 Trillion Club
In January 2024, Team Rule Breakers recommended Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), a stock that had already climbed hard the year before, in Stock Advisor at $162.67 a share. That's Habit #1 of David Gardner's Rule Breaker framework: Let your winners run. Or as he puts it more bluntly in Rule Breaker Investing: "What do winners do? They win!"
Most investors do the opposite. They comb 52-week lows for bargains and treat a stock that's already run high as a stock that's already missed its chance to explode. Our AMD pick is up 244% since we made the recommendation, beating the S&P 500 by 179%.
On Monday, AMD closed worth more than $1 trillion for the first time, joining a club that, as of this morning, counts 16 members worldwide.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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21.09.26
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21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.09.26
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|535,20
|-1,42%
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