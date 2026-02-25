Berkshire Hathaway Aktie

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

25.02.2026 13:33:00

Here's How Berkshire Hathaway Beats The Market From Here

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) has an unmatched history of beating the market over time. From the time Warren Buffett took over as CEO in 1964 through the end of 2025, Berkshire delivered a total return for investors of approximately 6,100,000%. That's not a typo, and it compares with a return of about 45,000% from the S&P 500.Warren Buffett himself cautioned investors a few years ago that the long-term returns going forward won't be anything close to what they've been throughout the company's history. In a nutshell, it's easier to produce 20% annualized returns when you have a billion dollars to deploy than when you have a trillion dollars.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Berkshire Hathaway Inc. A 625 500,00 -0,64% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 417,25 -0,68% Berkshire Hathaway Inc. B

