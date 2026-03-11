Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
12.03.2026 00:15:00
Here's How Capital One Financial Beats The Market From Here
Capital One Financial's (NYSE: COF) stock has dramatically underperformed year to date in 2026 as of this writing. The stock has dropped more than 20% compared to a 1% or so decline in the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC), a 2% decline for the average bank, and roughly 10% drops for payment processors Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA). The weak relative performance actually makes some sense, but how does Capital One get back on track?Historically, Capital One has focused on extending credit to customers with lower credit scores. That can be a very profitable decision when the economy is strong, but during recessions, those customers tend to default more often than those with higher credit scores. With rising energy prices, intensifying geopolitical conflict, and consumers already feeling stretched, the risk of a recession seems elevated right now. It isn't shocking that Capital One Financial's stock has dramatically underperformed other financial stocks and the market. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
Analysen zu Capital One Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital One Financial Corp.
|153,00
|-2,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.