Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
23.02.2026 01:05:00
Here's How Fiserv Stock Beats the Market From Here
Fiserv (NASDAQ: FISV) is one the most important financial companies in the world. It's the name behind many flashier ones, providing payment processing and other financial services.However, it recently faltered in some important ways, and its stock has tumbled 73% over the past year. Let's see how it could bounce back and beat the market from here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fiserv Inc.
|52,06
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.