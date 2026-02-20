Here Aktie
Here's How Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF Beats The Market From Here
The Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ: KBWY) aims to provide investors with an above-average income yield. The exchange-traded fund's (ETF) strategy is to invest in smaller real estate investment trusts (REITs). It weights these REITs by yield, which enables it to generate lots of dividend income to distribute to investors. Here's a look at how this REIT ETF investment can beat the market.
