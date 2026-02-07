Per Aktie
07.02.2026 06:45:00
Here's How Investing Just $10 per Day Can Create a $1 Million Portfolio in Less Than 35 Years
Many people don't invest in the stock market because they think it is too complicated or difficult. But nowadays, it's easier than ever to do so. You can set up automatic investing so you don't even have to remember to make stock purchases. And there are plenty of investment options to choose from that can be ideal for your portfolio, whether you're a new investor who knows nothing about the stock market or an experienced investor who tracks it every day.You also don't need a ton of money to get started with investing and building up your portfolio. I'll show you how saving $10 per day could put you on track to growing your portfolio to more than $1 million in the long term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
