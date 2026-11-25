Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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26.11.2026 00:28:02
Here’s How Many Coca-Cola Shares It Takes to Earn $1,300 Every Quarter in Dividends
Coca-Cola (NYSE:KO) has been a great stock to own in 2026.
Shares of the giant beverage maker are up more than 40% year to date (compared with the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), which has risen just about 4.5% this year).
In addition to that impressive gain, Coca-Cola is also a Dividend King, a company that has raised its dividend for at least 50 consecutive years. In fact, Coke has raised its dividend for 64 consecutive years.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
25.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert letztendlich deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Coca-Cola-Aktie sinkt: EU untersucht Preisgestaltung nach Ländern (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
23.11.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag deutlich im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|34 880,00
|-0,74%
|Coca-Cola Co.
|89,49
|0,21%
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