PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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29.11.2026 12:05:02
Here's How Many PepsiCo Shares You'd Need for $1,000 a Year in Dividends
The recent market downturn has led many investors to seek a flight to safety and value, often resulting in a shift toward dividend stocks.
A good dividend stock is one of the best places to park some money in choppy markets because they are typically large, stable, well-capitalized companies that are built to navigate downturns. But they also provide cash dividends in your pocket, or higher total returns if you reinvest them.
One of the most consistent dividend growers is the beverage and snack company PepsiCo (NASDAQ:PEP).
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