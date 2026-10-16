Here's How Many Shares of AbbVie You'd Need for $5,000 in Yearly Dividends

AbbVie (NYSE: ABBV), which accounts for 6.2% of my portfolio, is one of my favorite long-term dividend stocks. The pharmaceutical giant has raised its dividend annually for 53 consecutive years, making it a Dividend King that has increased its payout for at least 50 years.

I'm sitting on an unrealized gain of nearly 200% on my original position in AbbVie, which I started in early 2020, and I've consistently reinvested my dividends. Its forward yield of 2.4% might seem low compared to the 10-Year Treasury's 5.1% yield. Still, its low forward price-to-earnings ratio of 16 and its massive portfolio of billion-dollar drugs (including the blockbusters Skyrizi and Rinvoq) should limit its downside potential in this choppy market.

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