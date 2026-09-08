Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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09.09.2026 01:05:00
Here's How Many Shares of Chevron You'd Need for $5,000 in Annual Passive Income
Chevron (NYSE: CVX) has been on an impressive run, up 36.9% for the year as of Sept. 7. Despite its 2026 surge, though, Chevron's appeal has long been its dividend. Its current yield is around 3.4%, but over the past five years, it has averaged around 4%.
Chevron's current annual dividend payout is $7.12 ($1.78 quarterly), so if your goal is $5,000 in annual passive income, you'd need to own 702.25 shares. If you were starting from scratch, it'd cost you nearly $146,500 at Chevron's $208.60 trading price at the time of writing.
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Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|180,60
|-0,36%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|20 730,00
|0,34%