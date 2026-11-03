Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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03.11.2026 10:15:00
Here's How Many Shares of Coca-Cola You'd Need for $1,000 in Monthly Dividend Income
Coca-Cola (NYSE: KO) has one of the most iconic dividends on the market. The beverage giant has raised its dividend payout for 64 consecutive years, through hyperinflation, recessions, market crashes, and more, and it's one of the most reliable dividends you can find.
The company is a Dividend King, or a company that has raised its dividend payout for 50 years or more. It usually has a high yield of around 3%, but because the stock price is up 37% this year, trouncing the performance of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), the dividend yields 2.2%.
However, getting paid $1,000 monthly from Coca-Cola stock might require a larger investment than you think.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schließt im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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28.10.26
|Coca-Cola-Aktie steigt: UBS bestätigt Kaufempfehlung für Coca-Cola mit höherem Ziel (dpa-AFX)
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27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.10.26
|Coca-Cola-Aktie trotzdem schwächer: Ausblick angehoben - Zuckerfreie Softdrinks gefragt (dpa-AFX)
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Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|84,71
|-1,17%
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