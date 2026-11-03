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Coca-Cola Aktie

Coca-Cola ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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03.11.2026 10:15:00

Here's How Many Shares of Coca-Cola You'd Need for $1,000 in Monthly Dividend Income

Coca-Cola (NYSE: KO) has one of the most iconic dividends on the market. The beverage giant has raised its dividend payout for 64 consecutive years, through hyperinflation, recessions, market crashes, and more, and it's one of the most reliable dividends you can find.

The company is a Dividend King, or a company that has raised its dividend payout for 50 years or more. It usually has a high yield of around 3%, but because the stock price is up 37% this year, trouncing the performance of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), the dividend yields 2.2%.

However, getting paid $1,000 monthly from Coca-Cola stock might require a larger investment than you think.

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Coca-Cola Co. 84,71 -1,17% Coca-Cola Co.

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