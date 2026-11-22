Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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22.11.2026 12:59:02
Here’s How Many Shares of Coca-Cola You’d Need for $10,000 in Yearly Dividends.
Coca-Cola (NYSE:KO) has long been a poster child for dividend stocks and a great source of income for many investors. On Dec. 15, it will pay the final $0.53 per share quarterly payment of its $2.12 annual commitment for this year. Using $2.12 as the benchmark, it would take 4,717 shares to achieve a $10,000 annual dividend payout.
Coca-Cola likely won't announce next year's dividend until sometime in February, but if we assume it increases to $2.20 per share (in line with recent increases), you would need 4,546 shares.
At the time of writing, Coca-Cola's stock was $98, so it would take $462,266 or $445,508 invested to instantly put you in position to earn $10,000 annually. Realistically, that's not possible for the vast majority of investors -- it takes time to build a stake. Luckily, if there's a dividend stock you can trust over the long haul, it's Coca-Cola.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Sprite: Coca-Cola ruft falsch befüllte Limonadendosen zurück (Spiegel Online)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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17.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|88,26
|0,54%
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