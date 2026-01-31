Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
31.01.2026 17:31:00
Here's How Many Shares of Coca-Cola You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends
Coca-Cola (NYSE: KO) has been ahead of the pack in the beverage industry for a long time. Its products are popular in all corners of the world. This helped the business rake in $12.5 billion in revenue in Q3 2025 (ended Sept. 26).And because Coca-Cola is a very mature company, it's able to generate huge profits and free cash flow that benefit investors directly in the form of consistent payouts. Income investors will want to know how many shares of Coca-Cola you'd need to collect $10,000 in yearly dividends. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
