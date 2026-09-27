Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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28.09.2026 00:04:00
Here's How Many Shares of Coca-Cola You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends
Coca-Cola (NYSE: KO) is ubiquitous. It has a presence in 200 countries and territories. And a jaw-dropping 2.2 billion servings of its products are consumed every single day.
While the beverage stock doesn't stand out for its capital appreciation, it can be a compelling portfolio addition for passive-income investors. Here's how many shares of Coca-Cola you'd need for $10,000 in yearly dividends.
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