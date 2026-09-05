Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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05.09.2026 08:30:00

Here's How Many Shares of Coca-Cola You'd Need for $40,000 in Yearly Dividends

Coca-Cola (NYSE: KO) has been crushing the overall market in 2026. As of Sept. 3, shares have climbed 26%. This performance is, surprisingly, ahead of all the "Magnificent Seven" stocks.But the beverage stock's impressive gains isn't why it's in portfolios. Instead, it's because the business is highly regarded among passive income investors. The track record speaks for itself.Here's how many Coca-Cola shares you'd need to bring in $40,000 in yearly dividends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
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