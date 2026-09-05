Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.09.2026 08:30:00
Here's How Many Shares of Coca-Cola You'd Need for $40,000 in Yearly Dividends
Coca-Cola (NYSE: KO) has been crushing the overall market in 2026. As of Sept. 3, shares have climbed 26%. This performance is, surprisingly, ahead of all the "Magnificent Seven" stocks.But the beverage stock's impressive gains isn't why it's in portfolios. Instead, it's because the business is highly regarded among passive income investors. The track record speaks for itself.Here's how many Coca-Cola shares you'd need to bring in $40,000 in yearly dividends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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01.09.26
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26.08.26
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26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
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25.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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18.08.26
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Analysen zu Coca-Cola Co.
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|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
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|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|29.07.26
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|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Coca-Cola Co.
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