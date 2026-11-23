Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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23.11.2026 12:30:02
Here’s How Many Shares of Costco You’d Need for $5,000 in Yearly Dividends.
You may think of Costco Wholesale (NASDAQ:COST) as one of the most successful growth stocks, but there's merit to its dividend strength as well. Although shares in the discount retailer have a forward yield of just 0.54%, Costco's payout has grown by an average of nearly 13% annually over the past 20 years, with the latest dividend increase in line with this average.
Costco also has a history of issuing special dividends. The company declared one on Nov. 10, payable to stockholders of record as of Nov. 24, at $30 per share. Keep in mind, however, that Costco's special dividend is not an annual event. The previous special dividend was $15 per share in January 2024.
Image source: Getty Images.
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