Here's How Many Shares of Home Depot You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends

During the past five years, the S&P 500 index has been on a fantastic run, producing a return of about 72% (as of Sept. 11). This is a high bar for any single business to clear.

Home Depot (NYSE: HD) has lagged behind the benchmark by a wide margin. The leading home improvement company's share price has declined 7% during the past five years. Including dividends, the retail stock's total return of 6% still comes up well short of the S&P 500 index.

But it's those dividends that make this an interesting opportunity for a specific kind of investor. Here's how many shares of Home Depot you would need to own to receive $10,000 in yearly income.

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