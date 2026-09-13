Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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13.09.2026 11:30:00
Here's How Many Shares of Home Depot You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends
During the past five years, the S&P 500 index has been on a fantastic run, producing a return of about 72% (as of Sept. 11). This is a high bar for any single business to clear.
Home Depot (NYSE: HD) has lagged behind the benchmark by a wide margin. The leading home improvement company's share price has declined 7% during the past five years. Including dividends, the retail stock's total return of 6% still comes up well short of the S&P 500 index.
But it's those dividends that make this an interesting opportunity for a specific kind of investor. Here's how many shares of Home Depot you would need to own to receive $10,000 in yearly income.
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