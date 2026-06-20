Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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20.06.2026 21:39:00

Here's How Many Shares of Home Depot You'd Need to Generate $10,000 in Yearly Dividends

With $41.8 billion in first-quarter 2026 (ended May 3) revenue, Home Depot (NYSE: HD) dominates the home improvement market. Its leadership position has allowed it to earn consistent profits through various economic cycles. This has directly benefited investors who receive steady income from their positions.Here's how many shares of this top retail stock you'd need to generate $10,000 in yearly dividends.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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