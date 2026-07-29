Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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29.07.2026 12:05:00

Here's How Many Shares of Home Depot You'd Need to Generate $10,000 in Yearly Dividends

Home Depot (NYSE: HD) is a dominant force in the home improvement market, as it generated $166 billion in revenue in the past 12 months. However, shares have underperformed investor expectations. They climbed just 6% in the trailing five-year period (as of July 28).There is a silver lining. The retail stock can certainly cater to income investors who aren't solely after capital gains. Here's how many shares of Home Depot you'd need to own to generate $10,000 in annual dividends.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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