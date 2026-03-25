Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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25.03.2026 11:11:00
Here's How Many Shares of Microsoft You'd Need for $1,000 in Yearly Dividends
Tech stocks typically don't get much attention from dividend investors, as many of these stocks pay very little. Microsoft (NASDAQ: MSFT) is a notable exception. The tech giant paid its first dividend in 2003 and has increased its payout every year since 2004, making it one of the more underappreciated dividend stocks.If your goal is earning $1,000 in annual dividends, you could reach it by buying Microsoft stock, though it would require a sizable investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Microsoft Corp.
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