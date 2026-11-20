Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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20.11.2026 11:45:02
Here’s How Many Shares of Nike You Need for $20,000 in Yearly Dividends
Nike (NYSE:NKE) stock closed at $36.31 on Nov. 18, down 42% during the past year, which puts the dividend yield at 4.6% -- the highest yield in Nike's history.
Nike pays $1.64 per share annually, so collecting $20,000 a year takes about 12,195 shares, which would cost roughly $442,800. The company's recent Investor Day presentation gave those shareholders reason to be patient.
At the Nov. 17 presentation, Nike said it plans to return about $12 billion through dividends from fiscal 2027 through fiscal 2031. It also targeted adjusted earnings per share (EPS) of $3 to $3.50 by fiscal 2031, versus a fiscal 2027 forecast of $1.15 to $1.35.
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
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|Nike Inc.
|30,06
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