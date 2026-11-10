Nike Aktie

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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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10.11.2026 10:15:00

Here's How Many Shares of Nike You Would Need for $1,000 in Yearly Dividends

Over the years, Nike (NYSE: NKE) has been quietly transforming into an income stock. It isn't a Dividend King, as it hasn't increased its payouts for 50 or more consecutive years, but it's on the path to becoming one, having boosted its payout for 24 consecutive years.

For anyone looking to add a few more income stocks to their portfolios heading into 2027, let's look at how many shares it would take to receive $1,000 in annual dividends.

Image source: The Motley Fool.

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