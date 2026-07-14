Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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14.07.2026 12:00:00

Here's How Many Shares of Nike You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends

It will take roughly 6,090 shares to earn $10,000 a year in dividends from Nike (NYSE: NKE). This is based on its current quarterly payment of $0.41, or a forward-12-month dividend of $1.64 per share.Nike's dividend yield is the highest in its history. The company recently raised the quarterly payment by 3%, marking 24 consecutive years of dividend increases.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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