Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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06.10.2026 08:45:00

Here's How Many Shares of Nike You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends

For its fiscal 2027 first quarter (ended Aug. 31), Nike (NYSE: NKE) reported revenue of $11.2 billion. This figure was down 4% year over year and came in below analyst estimates. The consumer discretionary stock felt the pain, adding to its slide, which now puts it 81% off its record set in November 2021 (as of Oct. 5).

But this company might present a very interesting opportunity for income investors. Here's how many Nike shares you'd need to bring in $10,000 in yearly dividends.

Image source: The Motley Fool.

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