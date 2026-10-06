Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
06.10.2026 08:45:00
Here's How Many Shares of Nike You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends
For its fiscal 2027 first quarter (ended Aug. 31), Nike (NYSE: NKE) reported revenue of $11.2 billion. This figure was down 4% year over year and came in below analyst estimates. The consumer discretionary stock felt the pain, adding to its slide, which now puts it 81% off its record set in November 2021 (as of Oct. 5).
But this company might present a very interesting opportunity for income investors. Here's how many Nike shares you'd need to bring in $10,000 in yearly dividends.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
20:04
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)