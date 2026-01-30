NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

30.01.2026 23:47:00

Here's How Many Shares of Nvidia You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends

Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has catapulted 1,330% higher in the past five years (as of Jan. 29). This makes it one of the winners in the ongoing artificial intelligence (AI) boom, supported by insatiable demand from hyperscalers for its premium data center chips. Investors might not know that this company started paying dividends in 2012. Here's how many Nvidia shares you'd need to collect $10,000 in yearly payouts.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 161,12 0,36% NVIDIA Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

