NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.06.2026 15:00:00
Here's How Many Shares of Nvidia You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends
Without a doubt, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the best-performing stocks in the market, as its shares have climbed 1,050% in the past five years (as of June 17). Positioned at the center of the artificial intelligence (AI) boom, this business continues to register incredible demand for its powerful data center graphics processing units.But many investors might not be aware that this AI stock pays dividends. Here's how many shares you'd need to own to generate $10,000 in passive annual income.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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