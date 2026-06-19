NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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19.06.2026 15:00:00

Here's How Many Shares of Nvidia You'd Need for $10,000 in Yearly Dividends

Without a doubt, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the best-performing stocks in the market, as its shares have climbed 1,050% in the past five years (as of June 17). Positioned at the center of the artificial intelligence (AI) boom, this business continues to register incredible demand for its powerful data center graphics processing units.But many investors might not be aware that this AI stock pays dividends. Here's how many shares you'd need to own to generate $10,000 in passive annual income.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
21.05.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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